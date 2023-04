«Un inno d’amore per il paese» 

Più di 2.500 visualizzazioni in 24 ore: così la voce di Sabrina Uccheddu e le immagini di Gonnosfanadiga sono arrivate oltremare. A fare il pieno di visualizzazioni è la canzone “Cantico d’amore” dedicata dalla quarantaseienne gonnese Sabrina Uccheddu al bombardamento del 17 febbraio 1943 che, come lei definisce «un evento catastrofico che ha distrutto famiglie e ha segnato Gonnos e i suoi cittadini».

Uccheddu, fisioterapista e imprenditrice, da sempre ha una forte passione per la musica e il canto. Qualche mese fa la donna ha deciso di incidere un nuovo brano da usare come traccia “bonus” nel suo ultimo disco e di dedicarlo a Gonnosfanadiga.

All’inizio il video, girato con il patrocinio del Comune di Gonnosfanadiga e di Mandas dove ha girato alcune scene, ha avuto un tam tam via Whatsapp che lo ha fatto diventare virale, le visualizzazioni online sono aumentate vertiginosamente e il cellulare di Uccheddu ha iniziato a squillare. «In tanti mi hanno telefonato per complimentarsi e mi sono emozionata anche per i commenti sui social di persone che vivono nella Penisola e che hanno ascoltato il mio brano. Tra le varie telefonate sono state diverse le persone che hanno interpretato la canzone come un canto d’amore per la Madonna, per la mamma e per la donna amata, così mi hanno chiesto di cantare ai loro eventi». Non solo i concittadini, a chiamare Uccheddu ci hanno pensato anche due radio locali: «Mi hanno chiesto un’intervista e passeranno anche la mia canzone». Sabrina Uccheddu, che oltre a essere una fisioterapista nel suo centro di riabilitazione è proprietaria di un b&b a Furtei e di un negozio a Guspini, racconta: «Tutto è partito da Soleandro, un giovane cantante che ha deciso di tradurre in sardo la canzone Perfect di Ed Sheeran, alla sua versione ho deciso di apportare modifiche testuali e musicali creando così il mio brano». La 46enne non è nuova nel mondo della musica, da circa 20 anni lavora in quest’ambito: «Ho partecipato a un reality musicale nel 2015 e dal 2014, per ben quattro anni, ho avuto un contratto con L’Accademia talent up di Sanremo in cui mi occupavo di cercare talenti in giro per la Sardegna».

