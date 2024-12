Un inizio anno di fuoco sul fronte della protesta contro le aree idonee  

Sarà un inizio 2025 di fuoco sul fronte della protesta contro le aree idonee. Mentre in Sardegna le strade principali di collegamento vengono tappezzate da striscioni e scritte, l’orizzonte politico è tutt’altro che prevedibile. Un crocevia giudiziario, infatti, segnerà a tutti i livelli il prosieguo della mobilitazione contro la speculazione energetica.

Aree idonee

La prima scadenza, dunque, è quella legata ai 60 giorni a disposizione del Governo per impugnare la legge sulle aree idonee, approvata il 5 dicembre dal Consiglio regionale. La scadenza è già fissata al 5 febbraio del 2025: a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni e il suo esecutivo dovranno decidere se impugnare o meno la legge sulle aree idonee in Sardegna. Una norma che – secondo opinione diffusa anche fuori dagli ambienti legati alla Rete Pratobello – risulterebbe in palese contrasto con quanto previsto dal Decreto Draghi. Nel dettaglio: aver previsto "divieti" sulle aree indicate come teoricamente "non idonee", senza alcun richiamo alle prerogative statutarie, in particolar modo a quelle urbanistiche alla base della legge di Pratobello, costituirebbe un vulnus di legittimità costituzionale quasi insormontabile. La Consulta, infatti, ha più volte dato ragione allo Stato, negando la facoltà alle Regioni di proporre limiti che non avessero richiami espliciti proprie competenze costituzionali. Tuttavia, il Governo potrebbe decidere di impugnare la legge già prima della scadenza, anche per dare un chiaro segnale alle altre Regioni italiane che si accingono ad approvare tale normativa. La Sardegna diverrebbe a quel punto la prima Regione a vedersi impugnata la norma, costringendo le altre Regioni ad adeguarsi agli eventuali rilievi del Governo in sede di ricorso costituzionale.

La moratoria

Ma decisione della Corte costituzionale potrebbe essa stessa essere anticipata da un’altra scadenza, quella del 14 gennaio 2025. Quel giorno la Consulta sarà chiamata a pronunciarsi sulla cosiddetta moratoria. In questo caso, se la Corte decidesse comunque di andare avanti con il pronunciamento, nel dispositivo-sentenza potrebbero essere avanzate delle valutazioni che imporrebbero sia alla Regione Sardegna che alle altre Regioni l'obbligo di uniformarsi a una eventuale sentenza costituzionale. Anche in questo caso è evidente che il mancato utilizzo della norma statutaria urbanistica di rango costituzionale sottopone la stessa legge sulle aree idonee a un giudizio costituzionale che per molti è già segnato.

Decreto Pichetto Fratin

A questo si aggiunge un altro appuntamento, quello del 25 febbraio, data entro la quale il Tar Lazio dovrà pronunciarsi sullo stesso decreto Pichetto Fratin sulle aree idonee, aprendo un contenzioso amministrativo che potrebbe inficiare anche le norme appena approvate dal Consiglio regionale. Anche nel caso in questione, il giudizio amministrativo, richiesto dal Consiglio di Stato, riguarda la facoltà delle Regioni di sindacare o meno le aree idonee già indicate dall’articolo 20 del decreto Draghi.L’inizio del 2025 si annuncia dunque rovente e la Rete Pratobello sta pianificando tutta una serie di assemblee territoriali con l’obiettivo di promuovere la mobilitazione da sviluppare nelle fasi cruente dell’esame costituzionale delle norme regionali. Se la Regione Sardegna dovesse restare totalmente scoperta, come di fatto lo sarebbe con l'impugnativa e la bocciatura delle norme regionali, e anche in virtù dei grandi varchi lasciati aperti dalla legge sulle aree idonee, la proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da 210.729 cittadini ritornerà con forza al centro del dibattito politico, trasformandosi in un vero e proprio referendum legislativo all'interno del Consiglio regionale: accettare e subire l’invasione eolico-fotovoltaica o legiferare in base allo statuto sardo. (lo. pi.)

