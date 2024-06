Un ingegnere tra musica e comicità 

Era l’unico sardo a calcare il prestigioso palco del Palladium Theatre di Londra per le audizioni di Britain's Got Talent (Bgt). Federico Leonardi, 34enne di Villanovaforru ora è conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua esibizione. Sul palco ha conquistato tre sì e le lodi di Simon Cowell, l’ideatore dei format mondiali Got Talent e X Factor, nonché giudice in gara.

La storia

«Visto che dall'Italia ricevevo varie chiamate per partecipare a talent show ma non riescivo mai a chiudere, ho mandato quindi la candidatura a vari Got Talent in Europa, con una mezza consapevolezza che nessuno mi avrebbe mai chiamato - racconta Federico Leonardi – con grande sorpresa, ha ricevuto una proposta di videochiamata dalla produzione di Bgt. Da lì è partita tutta la procedura che mi ha portato sul palco del Palladium». Ad accompagnarlo nella sua avventura c’erano la sua ragazza Ramona Pusceddu e la cugina Debora Lemetti. La sua esibizione si è incentrata sull’otamatone, un originale strumento musicale digitale giapponese. «Poiché a me piace affrontare la musica con una buona dose di ironia, grazie alla disponibilità della produzione ho preparato una gag comica iniziale», spiega Federico, che preferisce mantenere il mistero sulla gag in attesa di riproporla in altri contesti. Dopo ha suonato tre brani iconici: “Take On Me”, “Uptown Funk” e “YMCA”, scatenando l’entusiasmo del pubblico, ma non di alcuni giudici.

L’esibizione

«A circa metà performance, le due giudici donne hanno suonato il buzzer (un segnalatore acustico) per bloccarmi. Poi una giudice, Alesha Dixon, ha suonato il buzzer del giudice italiano Bruno Tonioli». Tuttavia, Simon Cowell non ha suonato il buzzer, permettendo a Federico di completare la performance. Il risultato? Tre sì e un no: i sì di Bruno e Simon, il no di Alesha, e infine il sì di Amanda Holden, incoraggiata dal pubblico che urlava “yes, yes, yes!”.Nonostante il successo, la performance di Federico non è andata integralmente in onda: “Hanno mandato in onda solo un pezzo di quando entro e mi presento. Al di là della televisione nazionale inglese in cui è andato in onda il mio spezzone, sono stato immagine di copertina di un loro reel/TikTok nella pagina ufficiale».

«È stata un’esperienza meravigliosa. - racconta il giovane - Nel backstage ho insegnato qualche parola in sardo alla cantante inglese Sydnie Christmas che ha ottenuto il Golden Buzzer e ha poi vinto il contest. Ho stretto amicizia con la canadese Geneviève Côté, famosa perché riproduce suoni di animali e ambientazioni naturali con la voce»., conosciuto sui social come Fedesound, è nato in provincia di Lucca. Si è trasferito a Villanovaforru, paese di origine della madre, all’età di 15 anni. Dopo una laurea in ingegneria meccanica, ha seguito la sua vera passione, diplomandosi in musica elettronica al conservatorio. «Mi piacerebbe realizzare un mio spettacolo musicomico – confessa – dopo i video delle parodie delle canzoni “Come se fossero state scritte in Sardegna”, sono stato contattato da alcune associazioni e Pro Loco. E nel frattempo, ho ricevuto proposte per casting da parte di produzioni nazionali. Speriamo bene».

