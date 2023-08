Un ingegnere per progettare la nuova rotatoria sulla Sp2 

Compie un passo in avanti l’iter di realizzazione di una seconda rotatoria sulla Sp2, nel territorio di Villamassargia. È stato, infatti, approvato il verbale di aggiudicazione della gara che ha individuato nell’ingegner Franco Civile di Cagliari il professionista che si occuperà di progettare la rotatoria e la messa in sicurezza e riqualificazione delle reti tecnologiche dell’area attigua. Il suo ribasso del 5 per cento su una base di partenza di circa 43 mila euro è risultata l’offerta migliore. Fortemente voluta dall’amministrazione di Villamassargia per rallentare il traffico in entrata all’abitato, la rotonda prenderà forma in via Carbonia, all’altezza dello svincolo per via Puccini. (s. f.)

