Un ingegnere alla corte del Pd  

Il flirt nato qualche tempo fa tra Franco Pili e il Pd sembra attecchire. Se poi darà vita a qualcosa di più concreto anche in vista delle amministrative di fine maggio è ancora da vedere. Ma le parti si stanno incontrando e si sentono di frequente. L’ingegnere di 61 anni è ben visto nel centrosinistra e riscuote apprezzamenti bipartisan. Oggi potrebbe venir fuori qualcosa di più direttamente da chi ricopre il ruolo apicale della segreteria, ovvero Filippo Cherchi che intanto, per domani alle 17.30, ha convocato i commercianti nella saletta di viale Pirastu in cui fare il punto sulle criticità del settore. Ma al di là degli incontri tematici è intorno ai nomi dei candidati a sindaco che si sta tessendo una trama destinata a diventare sempre più fitta nei prossimi giorni.

Centrodestra in alto mare

A sentire i protagonisti, gli incontri tra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti e Psd’Az in vista delle elezioni sono stati un successo. A leggere i comunicati diffusi al termine dei vertici di coalizione, però, sembra non sia successo nulla di concreto, oltre a ribadire «la volontà di individuare un percorso comune sull’individuazione del candidato alla figura del sindaco».Diversi esponenti ammettono come non ci siano stati passi avanti neppure lo scorso fine settimana. Ieri sera, tuttavia, a conferma che il tavolo è dinamico e tutt’altro che stabile le delegazioni cittadine di FdI e Forza Italia si sono viste per un incontro preliminare. L’azzurro Angelo Cucca non arretra sul metodo della scelta del candidato sindaco, ribadendo la bocciatura per l’alzata di mano, ipotesi ventilata nel corso della riunione di venerdì scorso. Di fatto il commercialista dice di non ammettere imposizioni.

Corsa degli ex

Sembra fare breccia fra i papabili anche Lara Depau, vicesindaco uscente che ha staccato la spina anzitempo al mandato amministrativo di Massimo Cannas. Il quale, insieme ai suoi uomini, continua a prendere appuntamenti trasversali. La stessa Depau non dispiacerebbe neppure a qualche esponente del centrosinistra.