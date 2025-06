Un infopoint e un punto ristoro nel santuario di Santa Maria  

Nel parco annesso al santuario di Santa Maria, a Uta, è stato realizzato l’infopoint. Sono stati completati gli interventi del primo lotto del progetto di “Riqualificazione del parco di Santa Maria”, uno dei luoghi significativi del territorio: un nuovo fabbricato turistico e meta culturale.

L’obiettivo è recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e monumentale del santuario. Il nuovo edificio è stato progettato nel pieno rispetto delle normative paesaggistiche, ambientali e di accessibilità. Si tratta di una struttura mista in legno e acciaio che ospita un punto informazioni, servizi igienici pubblici e spazi funzionali a supporto delle attività culturali, sportive e ricreative. Sarà affidata la gestione del nuovo infopoint, del punto ristoro e della pineta. Il progetto punta infatti a rendere l’area un vero e proprio polo multifunzionale.

Per l’assessora Michela Mua «il completamento di questo primo lotto è un segnale concreto del nostro impegno verso la valorizzazione dei luoghi più rappresentativi del nostro paese. Il parco di Santa Maria è da sempre un punto di riferimento per la comunità di Uta: oggi, grazie a questo intervento, diventa anche una porta d’accesso accogliente, ordinata e funzionale per chi viene da fuori. Continuiamo a investire per costruire spazi pubblici più vivibili e inclusivi. L’ufficio tecnico sta lavorando in modo encomiabile per seguire tutte queste opere così importanti e complesse».

