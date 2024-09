Un infopoint al centro del paese per far conoscere il territorio 

Chiedere informazioni turistiche sull’entroterra del Sud Sardegna è ora possibile: nasce a Pimentel il primo infopoint su iniziativa privata che ha come scopo valorizzare la storia e la tradizione non solo del piccolo paese della Trexenta ma di tutta l’area circostante. «Un anno fa siamo partiti con l’idea di fare qualcosa di particolare nel nostro terreno - racconta Marco Collu che, insieme a Rossano Corongiu, ha deciso di destinare il proprio terreno collocato nella via principale al servizio turistico - le richieste dei turisti incuriositi da ciò che è possibile visitare nei pressi di Cagliari hanno fatto il resto». L’obiettivo di Collu e Corongiu, che lavorano da anni nel settore alberghiero e che si sono rifatti al modello degli infopoint privati del Nord Italia, è uno: fare in modo che sempre più turisti conoscano un’area ricca di storia. «Con il nostro servizio copriamo circa 100 chilometri di territorio. La Sardegna non è solo mare, nell’entroterra meridionale c’è tanto da visitare. Le domus de janas o il castello di Sanluri sono solo alcuni esempi», prosegue Collu. Tanti i turisti come ciclisti e motociclisti che si fermano a chiedere informazioni e che ricevono consigli su cosa visitare, una piantina della zona o informazioni su dove alloggiare o mangiare piatti tipici. «Abbiamo proposto tante zone da visitare, quelle che hanno avuto più seguito sono sicuramente il nuraghe di Orroli e le domus de janas di Pimentel», chiude Collu.