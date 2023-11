Un inferno di vento e di fuoco 

«Mai visto nulla del genere, una tromba d'aria. Le fiamme raggiungevano i venti metri. Sono state ore da incubo». Pinuccio Marongiu, artista del legno, ha il volto segnato da un lunga notte insonne. Il fuoco ha lambito la sua casa, il suo laboratorio, ha distrutto un uliveto e una catasta di travi in castagno. Il rogo della notte scorsa a Monte Attu ha lasciato una collina nera di distruzione e rabbia. Poteva andare peggio, ma chi ha appiccato le fiamme sapeva di poter far male.

Il racconto

Originario di Ilbono, ma da una vita a Tortolì, Marongiu negli anni novanta ha aperto i laboratori dove realizza manufatti in legno: «Non eravamo in casa. Fortunatamente il cancello era aperto e i vigili sono potuti entrare. Quando siamo arrivati abbiamo visto le fiamme, pensavamo che da un momento all'altro aggredissero la casa. Abbiamo temuto anche per i nostri animali». La cavalla, i cani, le anatre e le oche. «Sono state ore di terrore, il fuoco saltava. Il vento sradicava alberi. Ma i vigili sono riusciti a domare le fiamme».

Nell'aria è ancora forte l'odore acre del fumo. Le fiamme hanno lasciato un paesaggio lunare. Distrutti ettari di vegetazione e canneti, lambite alcune case.

Fiamme

Il fuoco è partito da diversi focolai. Il primo rogo, forse appiccato in un canneto nei pressi della sorgente dei frati, è stato subito alimentato dal vento che ha raggiunto i 140 chilometri orari. Una tromba d'aria e di fuoco che ha terrorizzato i residenti. Sette famiglie sono state evacuate, tra cui quella di Graziella Lepori e suo marito Lino. «Eravamo circondati dalle fiamme», racconta la donna ancora molto scossa mentre mostra il canneto divorato dietro casa. Ora intorno c'è solo cenere. «Non ci eravamo accorti di nulla, stavamo guardando la televisione, poi attorno alle undici di notte hanno suonato il campanello. Erano i carabinieri, ci hanno intimato di uscire subito e allontanarci. Solo allora ci siamo accorti del pericolo, vedevamo le fiamme saltare da una parte all'altra. Vedevamo volare rami infuocati, sembravano razzi. Siamo andati via con l'auto e da lontano vedevamo le fiamme che avanzano, ho pensato adesso raggiungono la casa. É stato terribile».

Battaglia vinta

Un'altra donna anziana che a quell'ora dormiva è stata portata via dai carabinieri ancora in pigiama, e come lei una famiglia con bambini. Il titolare di un'azienda di trasporto è per fortuna riuscito a mettere in sicurezza i suoi mezzi. É andata peggio ad alcuni animali tra cui un pollaio raggiunto dalle fiamme. Ma poteva andare molto peggio. Non fosse stato per il gran lavoro corale con quattro squadre dei Vigili del fuoco impegnate, quelle di Tortolì insieme a Lanusei e Nuoro. Attorno alle due la battaglia è stata vinta e sono state avviate le operazioni di bonifica durate tutta la notte. Impegnati circa venti uomini e mezzi, con Forestale, gli agenti della municipale, carabinieri e polizia.

