«Un incubo per il fratello Andrea e la comunità» 

«Lo stato d’animo di Andrea è quello di chi viene fuori da un incubo, ma trova proiettato nella realtà che è pure peggiore». Così Gianfranco Piscitelli, difensore di Andrea Deidda, fratello di Francesca, ha commentato la notizia del decreto del giudice che ammette il giudizio immediato nei confronti dell’ex cognato. «Il mio assistito spera di poter incrociare lo sguardo di Igor Sollai alla prima udienza», prosegue, «perché ha vissuto una vita con quest’uomo e, di recente, si era anche visto recapitare anche una lettera dal carcere nella quale lui gli scriveva che si sarebbero nuovamente abbracciati. Oltre al dolore, ora si sente pure tradito».

“Giudizio immediato”. Due parole che a San Sperate rimbalzano e risuonano, dappertutto, nelle case, nelle chat e per le strade. Il femminicidio di Francesca Deidda aveva subito colpito la comunità, basti pensare alla fiaccolata silenziosa che aveva visto migliaia di partecipanti a luglio. Il sindaco Fabrizio Madeddu aveva definito il delitto di via Monastir «una ferita che mai guarirà». Oggi il presidente del consiglio Enrico Collu aggiunge: «La vicenda di Francesca è talmente intrisa di dolore e di assurdo che a volte facciamo perfino fatica a pensare sia accaduto davvero. Ci ha segnato profondamente». Stefania Spiga, consigliera all’opposizione aggiunge: «Bene la riduzione dei tempi processuali, grazie anche al lavoro fatto dalla Procura. Spetta ai magistrati fare giustizia e far riposare in pace Francesca Deidda. Non ci sono attenuanti o sconti che giustifichino i femminicidi, una sconfitta per tutta la comunità. Crimini che si consumano tra le 4 mura di casa, ma sono sintomo di una cultura patriarcale che va cambiata, ognuno come può».

Rosella Lucente, presidente della Consulta delle donne e di Fidapa San Sperate: «Considerate la confessione e le prove, la richiesta di giudizio immediato va da sé. Il femminicidio di Francesca rimarrà una pagina tristissima della storia del nostro paese, che mai avremmo voluto leggere. Ci impegneremo affinché il suo ricordo resti vivo, con iniziative e progetti, basati su parità, equità e rispetto. Seguiremo l’iter giudiziario e non sono ammesse attenuanti per l’assassino. La speranza di tutti noi è che lei possa finalmente riposare in pace».