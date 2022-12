«Un incubo guidare in città» 

Autobus bloccati in centro per i parcheggi in doppia fila. Autisti esasperati, con una tabella di marcia da rispettare e che viene sistematicamente stravolta per colpa del traffico indisciplinato. La viabilità ad Alghero è un disastro, «va trovata una soluzione urgente, non c’è più tempo da perdere», dice Pietro Piredda, segretario provinciale Faisa Cisal che ha chiesto un incontro con il sindaco Mario Conoci e con l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras.

Conducenti esasperati

L’organizzazione di categoria interviene dopo le polemiche sollevate in Consiglio comunale sulle carenze del servizio di trasporto pubblico cittadino. All’unanimità era stato approvato un ordine del giorno proposto dai Riformatori con cui si chiedeva a Conoci di fare pressing sull’Arst o di cominciare a cercare nuovi operatori per la gestione del trasporto urbano. Ora il sindacato punta il dito sulla viabilità del territorio, incompatibile con un servizio di trasporto pubblico efficiente e al livello di una città turistica. «Non siamo abituati a lavorare per trovare scuse e glissare i problemi, lasciamo che siano gli obiettivi raggiunti a parlare», prosegue Piredda. «Ma ogni giorno è sempre peggio, i nostri colleghi che guidano i mezzi Arst nelle vie del centro urbano trovano continuamente il percorso bloccato da veicoli parcheggiati in sosta selvaggia e svolte impedite da veicoli privati per una sosta caffè al bar». Inutile, a sentire l’organizzazione di categoria, alimentare polemiche, mettersi in evidenza, riempire pagine di giornale, senza trovare soluzioni. «La comunità non merita questo disagio».

Il Comune

L’assessore Emiliano Piras fa sapere di essere sicuramente disponibile a un incontro, ma precisa anche che probabilmente il parco mezzi della Arst andrebbe ridimensionato: «non è possibile far girare dei bus lunghi 12 metri mezzi vuoti in centro città», spiega. L’azienda di trasporto pubblico di recente ha acquistato quattro nuovi bus elettrici di ultima generazione della lunghezza di circa otto metri proprio in questi giorni sono in corso di consegna . Completate le operazioni di collaudo i mezzi potranno essere immessi in servizio nelle prossime settimane. Nei cassetti del Comune giace anche un Piano del Traffico, un progetto della mobilità urbana firmato da Willi Hüsler, ingegnere svizzero docente della Facoltà di Architettura. Era stato l’allora sindaco Mario Bruno ad affidargli il compito di ripensare e migliorare la qualità e la sicurezza del traffico . «Lo porteremo all’attenzione del Consiglio al più presto», assicura l’assessore all’Urbanistica.