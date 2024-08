Un incubo di fuoco da Nuraxi Figus fino a Cortoghiana 

Brutto incendio nel pomeriggio di ieri in località Riu Sturruliu, nelle campagne tra Nuraxi Figus (Comune di Gonnesa) e Cortoghiana (frazione di Carbonia). Le fiamme, partite non distante dalla miniera della Carbosulcis e alimentate dal forte vento di maestrale hanno lambito l’area antistante la miniera per poi proseguire verso le campagne di Cortoghiana, saltando la strada che collega i due centri abitati, chiusa per alcune ore e presidiata dalle forze dell’ordine.

Il rogo ha interessato il grosso canalone. Il numeroso dispiegamento di uomini a terra ha impedito alle fiamme di raggiungere il centro abitato di Cortoghiana, con i volontari della Protezione civile del soccorso Iglesias e Gonnesa, Corpo forestale di Iglesias e Sant’Antioco e il personale Forestas dei cantieri di Carbonia Iglesias, oltre ai vigili del fuoco di Iglesias. Indispensabile l’intervento dei mezzi aerei: a Riu Sturruliu ha operato un Canadair a cui verso le 18 se ne sono aggiunti altri due, entrambi arrivati da Olbia, e due elicotteri leggeri arrivati da Pula e Villasalto oltre al super Puma decollato dall’aeroporto di Fenosu. Presenti anche gli agenti del commissariato di Carbonia e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Carbonia e Iglesias per la gestione e controllo del traffico rimasto chiuso tra Cortoghiana e Nuraxi Figus.

Tanta la paura per i residenti di Cortoghiana. Il fuoco ha lambito la pineta a ridosso della frazione, con le fiamme arrivate a 500 metri dal centro abitato, dove si trova anche la sede dell’Aias. Per tutta la sera il denso fumo è stato visibile a chilometri di distanza, invadendo anche la città di Carbonia. (f. mu.)

