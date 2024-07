Un incubatore d’impresa nell’ex deposito biciclette 

La conclusione della ristrutturazione è avvenuta circa 4 anni fa ma da allora è stato utilizzato poco o nulla. Ora potrebbe aprirsi un futuro importante per l’ex deposito biciclette, l’edificio a sinistra nel piazzale d’ingresso della Grande miniera di Serbariu a Carbonia: la Giunta, con una delibera di pochi giorni fa, lo ha destinato a sede del coworking per l’incontro-confronto fra diversi operatori economici. Questo è possibile perché per il progetto di riqualificazione urbana Montuori sono a disposizione del Comune 400 mila euro.

E i progetti da mettere in pratica con questo finanziamento sono due: «Il primo - conferma l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - è appunto il coworking da ospitare nell’ex deposito bici: diventerà finalmente quell’incubatore d’impresa che si era delineato vari anni fa, in simbiosi con l’Università, con i sindacati, con le imprese di start-up, con gli studenti e le aziende». Un luogo fisico in cui tutti questi soggetti potranno concretamente incontrarsi. «Parte del finanziamento - conclude l’amministratore - è invece destinato a ospitare un nuovo master dell’architettura del paesaggio sulla scia degli appuntamenti internazionali che hanno già caratterizzato Carbonia in passato».

