Un incrocio con troppi pericoli  

Una rotatoria per snellire il traffico, garantire più sicurezza e dire addio a disagi e incidenti. Il progetto per la nuova strada già c’è, ma i residenti di Pitz’e Serra avanzano proposte per rendere più funzionale la viabilità nella zona. Nella nuova arteria che collegherà via Cecoslovacchia a Quartello la ciliegina sulla torta sarebbe un rondò tra via Pitz’e Serra, via Portogallo e la stessa via Cecoslovacchia. La proposta è stata avanzata dal comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, nel corso di un incontro con il vice sindaco Tore Sanna.

L’appello

«Sappiamo tutti quanto sia pericoloso l’incrocio in questione», spiega il presidente del comitato Mario Sotgiu. «È stato teatro di numerosi incidenti anche mortali. Inoltre una rotatoria consentirebbe di snellire il traffico. Siamo molto contenti perché il vice sindaco ha accolto la nostra proposta e ha detto che la prenderà in seria considerazione». Proprio in quell’incrocio qualche anno fa era morta un’anziana donna mentre attraversava la strada e successivamente era rimasto con i semafori in tilt per quasi un anno con enormi disagi per automobilisti e pedoni. «Abbiamo chiesto anche la sistemazione urgente della segnaletica stradale nella pericolosa via Lussemburgo», aggiunge Sotgiu, «e la potatura delle piante in via Portogallo in modo che ci sia la giusta luce con i nuovi lampioni a led appena installati. Riteniamo poi che sia necessario installare sempre in via Portogallo, in entrambe le direzioni, il passaggio pedonale rialzato per dare maggior sicurezza agli studenti all’entrata e all’uscita da scuola».

Il progetto

La nuova strada tra via Italia e via Cecoslovacchia, che collegherà i quartieri di Pitz’e Serra e Quartello, diventerà realtà con i fondi inseriti nell’ultima finanziaria varata dalla Regione: 600mila euro per la nuova viabilità cittadina, insieme ad altri 100mila euro destinati alla promozione turistica della città. Le risorse stanziate dalla Regione serviranno per progettare e realizzare la nuova strada, probabilmente con un cofinanziamento del Comune. Se ne dovrà discutere con i residenti della zona a ridosso della statale 554, come fatto appunto con il Comitato nei giorni scorsi.