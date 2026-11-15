Il 19 novembre, in occasione della giornata mondiale del tumore al pancreas, a Lanusei si terrà l’evento “Il coraggio e la bellezza hanno sconfitto il cancro”. Un importante momento di sensibilizzazione, riflessione e informazione. La serata si aprirà alle 18 con un gesto simbolico: l’illuminazione di viola del palazzo comunale, seguito da una breve proiezione dedicata alla storia delle scoperte scientifiche sulla malattia. I partecipanti entreranno poi nella sala consiliare per i saluti istituzionali del sindaco Davide Burchi e Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra. Seguirà l’intervento di Massimiliano Tuveri, dirigente medico dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, con una riflessione su “Come risponde la bellezza al dolore”. La serata sarà arricchita da testimonianze di pazienti affetti da tumore al pancreas. Al termine un momento di dialogo con il pubblico. (fr. l.)

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