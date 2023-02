Un incontro sui disagi per i pendolari 

Le promesse sono tante, i disagi pure. I pendolari che devono raggiungere Cagliari e i paesi vicini in corriera o in treno partendo da Settimo, chiedono più corse e nuovi mezzi. A protestare non sono solo gli studenti ma anche operai e impiegati. La stazione ferroviaria di Settimo è collegata a Sinnai e Maracalagonis con diverse corse giornaliere. La corriera però manca nell’orario critico, nel primo pomeriggio con i pendolari che attendono i familiari alla stazione di Settimo per poter rientrare a casa.

Per parlare dei trasporti a Sinnai e dintorni ma anche nel resto della Città metropolitana, domani nella ex sede della Comunità montana, a Sinnai si terrà un incontro organizzato dalla sezione locale del Partito progressista. «Faremo una disamina», dice Sandro Serreli, «dello stato dei trasporti pubblici nella Città metropolitana, con un particolare sguardo alla situazione locale. Saranno presenti due consiglieri metropolitani, Chiara Cabras e Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti al Comune di Cagliari, la deputata Francesca Ghirra, i consiglieri regionali Massimo Zedda, Francesco Agus e Michele Ciusa che daranno le informazioni sulle prospettive legate ai trasporti, con particolare riguardo alla continuità territoriale». (r. s.)

