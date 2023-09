«Un incontro per salvare l’università»  

Esterna preoccupazione sul futuro dell’università nuorese e auspica un incontro urgente tra amministratori comunali, rettori di Cagliari e Sassari, parlamentari, consiglieri regionali. L’ex presidente della Regione Angelo Rojch fa un appello per rilanciare la sede barbaricina alla luce anche dell’Einstein Telescope a Lula. Dice: «Da ideatore e “fondatore” dell’Università, col contributo di Giovanni Nonne, attraverso una forte iniziativa alla Camera, al di là della querelle della Fondazione o Consorzio, sono fortemente preoccupato per il rischio fallimento cui vive l’UniNuoro nonostante il qualificato impegno del commissario Pinna Parpaglia, il quale da solo non può bloccare la deriva universitaria. Questo è un problema della politica». Aggiunge: «La vita dell’UniNuoro, nata per l’area centrale dell’Isola con secolari problemi, ma con una vocazione mediterranea, rischia di morire per una non politica della Regione che, mentre si attiva a creare la Fondazione, ne elimina il finanziamento. Il progetto Einstein Telescope, per superare l’agguerrita concorrenza internazionale, impone la presenza di alte strutture amministrative, logistiche, tecnologiche e di ricerca; tra queste una nuova Università con adeguati dipartimenti, non la sua soppressione».

