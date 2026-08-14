Un incontro per ricordare Davide Pils 

Un incontro per Davide Pils: chi ama le sue opere si è ritrovato al Parco delle Terrecotte di Assemini per ricordare lo street artist scomparso nel 2023 a soli 38 anni. L’iniziativa, promossa dal Comune e inserita nella rassegna “Estate al Parco”, ha visto la partecipazione di tanti colleghi e amici che hanno condiviso emozioni, ricordi privati e testimoniato il percorso creativo e umano dell’artista.

Il sindaco Mario Puddu ha annunciato il finanziamento di 10mila euro per il recupero e la valorizzazione delle opere di Pils. Sergio Nuvoli, assessore alla Cultura, ha proposto un concorso per street artist: «Assemini può essere la casa della street art, chiederemo agli artisti di proporre nuove opere per abbellire la città. Con l’aiuto della famiglia di Davide esporremo le sue creazioni, magari nello splendido auditorium con annesso museo che vogliamo aprire al più presto». All’ingresso del Parco in un grande pannello espositivo c’è un collage delle opere più note dell’artista.

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