Un incontro per la sagra 

Al via gli incontri per l’organizzazione della manifestazione “Primavera in Marmilla”. Il Comune di Villamar e la Pro Loco organizzano un incontro pubblico, aperto a cittadini e associazioni, per discutere sul programma. Lo scopo è quello di dar vita ad un appuntamento primaverile che miri alla promozione dei beni culturali e artistici, delle produzioni agroalimentari, dei prodotti tipici e della tradizione locale. «Si tratta di un format di promozione turistica che sta nascendo quest’anno per dare la possibilità a tutti i paesi del territorio di fare un percorso a tappe - così l’assessore alla cultura Pier Paolo Porcu - Benvenuti artigiani e artisti per la promozione della piccola produzione locale». Appuntamento martedì 4 aprile alle ore 19 presso la sala convegni della Casa Maiorchina. (f. c.)

