Un incontro con le imprese del Cammino 

Si terrà lunedì pomeriggio, alle 15.30, un incontro fra i vertici della Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara e gli imprenditori del Sulcis Iglesiente.

L’importante riunione, che avrà luogo nella Sala blu del centro culturale di via Cattaneo, a Iglesias alle 15.30, sarà finalizzata a tracciare nuove e importanti strategie di sviluppo per le imprese già inserite nel mondo del lavoro e altre ancora da creare. Verranno esaminate accuratamente non soltanto le strategie ma anche i canali di finanziamento da seguire per realizzare i progetti imprenditoriali. Nuove opportunità di sviluppo per tutti gli imprenditori che credono fortemente nel Cammino Minerario di Santa Barbara e sulla rete culturale e sociale creata dal medesimo Cammino, per diffondere conoscenza e nuove possibilità di crescita economica.

RIPRODUZIONE RISERVATA