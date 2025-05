Un incontro con i sindacati sulle mense 

Incontro tra Comune e sindacati, ieri, per un dialogo con i rappresentanti dei lavoratori del servizio mensa nelle scuole e gestito dal Municipio, in vista del nuovo appalto. L’assessora alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, e la dirigente del servizio, Manuela Atzeni, hanno dialogato con Antonello Marongiu per la Cgil, Valeria Picciau, Susanna Serra e Roberta Serra della Cisl, Andrea Lai e Silvia Dessì per Uil Sardegna.

I sindacati manifestano la volontà di collaborare con il proprio contributo nella costruzione del nuovo servizio, «prestando particolare attenzione alle condizioni contrattuali dei lavoratori affinché siano quanto più eque e rispondenti ai loro bisogni». Assessora e dirigente assicurano che quello della formazione sarà il fulcro del nuovo appalto sulla mensa, che vogliono realizzare assieme a tutti coloro che sono coinvolti nel servizio, compresi genitori, docenti, educatori e altro personale non docente.

