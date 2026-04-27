Un incidente al Poetto causa cinque feriti: si cerca un’auto pirata 

Notte di paura al Poetto, in via Lungo Saline. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e ieri, con un’auto, una Honda Civic, che si è ribaltata all’altezza dello stabilimento balneare del D’Aquila, finendo per colpire un lampione. A bordo cinque persone, tra conducente e passeggeri. Sono stati portati tutti in codice rosso per dinamica dal personale del 118 nei vari pronto soccorso del Brotzu, del Santissima Trinità e del Policlinico. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Secondo quanto emerso però, anche dalle varie testimonianze, l’incidente sarebbe stato causato da un altro veicolo che dopo l’urto sarebbe subito fuggito. Sul posto, oltre alle ambulanze medicalizzate del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo ribaltato e la strada, gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’accaduto. Sull’accaduto indaga la Questura per risalire all’auto pirata che avrebbe causato lo scontro.

Sempre nella notte tra domenica e ieri e sempre in via Lungo Saline, qualche chilometro più avanti all’altezza della rotonda dell’ospedale Marino, si è ribaltata un’altra macchina. In questo caso non sarebbero coinvolti altri veicoli.

A bordo due ragazze, trasportate dal personale del 118 in codice giallo in pronto soccorso senza nessuna particolare conseguenza. È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e la strada.

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