Un incendio tra i palazzi Ex Gescal 

Potrebbe essere di origine colposa, l’incendio divampato ieri mattina a ridosso del quartiere di Zinnias, tra le palazzine ex Gescal e la zona dell’aeroporto. Il personale della Forestale di Tortolì ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità di qualcuno che bruciava cumuli di stoppie. Il rogo si è propagato da alcune sterpaglie e si è esteso in breve tempo, complice le raffiche di tramontana, a un campo di due ettari di superficie. Le fiamme hanno bruciato un’ampia superficie e si sono spinte verso le abitazioni, arrivando a minacciarle, senza la necessità di evacuarle. L’intervento delle stazioni della Forestale (Tortolì, Baunei e Jerzu) ha permesso di scongiurare i pericoli e mettere sotto controllo il rogo. Sul posto anche due squadre di Forestas e i vigili del fuoco di Tortolì e Lanusei. Ieri pomeriggio, in un’area poco distante dall’ex pretura, un altro incendio è stato domato in tempi rapidi. (ro. se.)

