Un incendio sulla 131 Dcn, interviene il 115 

Un incendio è scoppiato da un’auto che percorreva la 131 Dcn, nei pressi dello svincolo sud per Abbasanta. . La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato immediatamente una squadra per spegnere il rogo e soccorrere il conducente, che per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza. Quando si è accorto del rogo ha subito lasciato l’auto per evitare il peggio. Gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e soprattutto a domare un altro incendio che si era sviluppato nella vegetazione all’interno di un terreno che sorge vicino. Un rogo di pochi metri quadrati che, per fortuna, i vigili del fuoco hanno immediatamente spento.

Per consentire tutte le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica dell’area è stato necessario bloccare il traffico per un’ora. Sulla 131 Dcn sono intervenute anche le forze dell’ordine.

