Un incendio minaccia vigne e case coloniche a San Paolo 

Un incendio si è sviluppato tra i territori di Jerzu e Gairo, attraversando le località Barsu e Ulei-San Paolo. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. Le vedette erano già in stato di allerta e insieme al personale di Forestas, dei vigili del fuoco e ai barracelli sono accorsi sul posto richiedendo anche l’intervento di un elicottero del sistema antincendio regionale. Il mezzo aereo è arrivato da Senorbì e dopo lanci (efficaci) ha dovuto sospendere l’attività per una sosta di rifornimento. Dopodiché l’equipaggio è tornato a sorvolare sull’incendio che stava avanzando minaccioso verso le case coloniche. In serata è intervenuto anche l’elicotteri di base a Sorgono e infine un Canadair per stroncare l’avanzare delle fiamme. Diversi gli agricoltori che si sono premuniti di cisterne per contribuire alla lotta alle fiamme, alimentate da raffiche di vento. Le lingue di fuoco si sono spinte da un versante all’altro della strada che collega il ponte di San Paolo all’abitato di Gairo, facendo temere anche per l’incolumità di animali. L’intervento si è concluso nella prima serata e nelle ore successive con le consuete operazioni di bonifica. (ro. se.)

