Un incendio lambisce le abitazioni 

Sono servite tre ore di lavoro per domare un incendio divampato ieri pomeriggio al centro di Baunei. Dalle 14.45 il cuore dell’abitato è rimasto in apprensione per le fiamme che hanno divorato macchia mediterranea, su una superficie di un migliaio di metri quadri, lambendo le abitazioni di via Roma, all’altezza di Is Scalittas. L’allarme è scattato quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro ha ricevuto la segnalazione trasmessa subito dopo ai colleghi del distaccamento di Tortolì. In pochi minuti le squadre hanno percorso l’Orientale sarda arrivando a destinazione. Dopo quasi tre ore di lavoro intenso, il personale del 115 è riuscito ad aver ragione dell’incendio fuori stagione e a bonificare il rogo, la cui origine è verosimilmente dolosa, evitando possibili danni alle abitazioni. Sullo stesso evento ha operato anche una squadra della stazione forestale di Baunei. (ro. se.)

