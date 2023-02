Un incendio divora il resort degli italiani, terrore per 180 turisti 

MALINDI. Circa 180 turisti italiani in fuga da un resort in Kenya pochi minuti prima che un incendio lo riducesse in cenere. Nella tarda mattinata di ieri il Barracuda Inn resort, una struttura di proprietà di italiani in riva all’Oceano indiano, nella cittadina di Watamu, è stata attaccata dalle fiamme provenienti dal centro cittadino e sospinte dal forte vento. Terrore fra i turisti, tre persone - due donne e un uomo - sono state ricoverate a Malindi con gravi ustioni ma non sono in pericolo di vita. Agli altri ospiti del resort è andata decisamente meglio, anche grazie all’App “Dove siamo nel mondo” della Farnesina che ha lanciato un allarme immediato. Ma c’è chi ha perso gli effetti personali e i documenti di viaggio e chi è rimasto per ore sotto shock. Tutti sono stati sistemati in altre strutture italiane della località. Tra gli ospiti due sposi in luna di miele, arrivati in mattinata dall’Italia. Ben poco è rimasto del Barracuda Inn, mentre il resort attiguo, sulla stessa baia e anch'esso italiano, il Lily Palm, ha perso solamente il ristorante fronte mare. Le indagini della polizia locale in serata erano ancora in corso. Sotto accusa ancora una volta i tradizionali tetti “makuti”, fatti con foglie secche di palma che bruciano velocemente e, trasportate dal vento, propagano gli incendi ad alberi e altri tetti. Nel luglio di due anni fa un incendio simile aveva distrutto a Watamu un boutique hotel italiano, l’Alawi, ed una serie di ville private.

