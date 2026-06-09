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Iglesias.
09 giugno 2026 alle 02:27

Un incendio divampa nell’ex cinema Olimpia in abbandono 

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Un incendio divampato all’interno dell’ex cinema Olimpia martedì scorso ha riportato l’attenzione sulle condizioni dello stabile, un tempo fulcro della cultura della città di Iglesias.

Le cause dell’incendio rimangono, ad oggi, sconosciute e sono oggetto di accertamenti da parte dei vigili del fuoco, intervenuti a domare l’incendio intorno alle 13.50. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area circostante.

L’edificio risultava già in condizioni di forte degrado, con parti della copertura crollate e cumuli di rifiuti. A seguito dei sopralluoghi effettuati subito dopo l’incendio, il Comune ha disposto un’ordinanza che impone ai proprietari dello stabile di eseguire, entro dieci giorni, interventi urgenti di messa in sicurezza e di impedirne l’accesso, per tutelare la pubblica incolumità. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude che l’incendio possa essere partito dalla presenza di persone che bivaccavano clandestinamente all’interno della struttura, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. La vicenda riaccende l’attenzione sul futuro dell’ex cinema e sulla necessità di interventi strutturali per un edificio in stato di abbandono da anni.

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