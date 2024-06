Un incendio distrugge il Tagoo 

Le fiamme forse provocate da una fuga di gas, poi un primo e un secondo scoppio nel giro di pochi secondi. Il rogo che si è sviluppato all’alba di ieri al Tagoo Beach Club, sul litorale, non ha risparmiato nulla. Tutto è andato in cenere, compresa una stagione turistica che stava per iniziare in uno dei chioschi più conosciuto del Poetto di Quartu, e compresi i posti di lavoro che dovevano essere solo attivati.

Gravi danni

I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Il fuoco si è sviluppato nella cucina del ristorante, provocato dalla fuoriuscita del gas di due bombole. L’allarme ai Vigili del fuoco è stato lanciato alle 4,15. Un’ora dopo, mentre nasceva il nuovo giorno, tutto era già distrutto nonostante la massiccia operazione di controllo e spegnimento dei pompieri, arrivati con due squadre e tre mezzi di supporto. Secondo il funzionario di servizio e il nucleo investigativo, il fuoco sarebbe stato provocato dalla fuga di gas. Nessun dolo insomma, ma si indaga ancora.

Il precedente

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Quartu, coordinati dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras. Caso già chiuso? Stando alle prime indicazioni, si. Nel 2017, il Tagoo Beach Club, fu distrutto da un incendio doloso. Nell’occasione erano state recuperate anche bottiglie incendiarie. Stagione chiusa? Neppure per idea. C’è tanta voglia di reagire e far scattare il piano B: il Tagoo Beach Club, doveva ospitare durante l’estate una colonia di cinquecento bambini divisi in turni. C’è insomma voglia di ripartire subito, con grande coraggio e volontà di fare. Due, le società che gestivano la struttura sorta su una concessione di mille metri e quadrati con ristorante e sala da ballo conosciuti e frequentatissimi. Ieri mentre i Vigili del fuoco ultimavano l’operazione di bonifica, tantissima gente ha fatto capolino nella zona devastata. Compresi diversi familiari con i figli che dovevano essere qui ospitati in campeggio.

Nessun testimone

Le fiamme probabilmente si sono sviluppate verso le 4 di una notte molto calda. Poco prima sul posto erano passati gli uomini della vigilanza. Tutto era in ordine. Poi, evidentemente la fuga di gas dalle bombole della cucina , le due esplosioni (sono state sentite anche a distanza) con le fiamme subito devastanti che hanno trovato facile esca ovunque fra le strutture lignee del chiosco.A dare l’allarme, sono stati alcuni automobilisti in transito al Poetto con la mobilitazione dei Vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti con uomini e mezzi. L’operazione di spegnimento è andata avanti per quattro ore. Poi le indagini: nella zona non sarebbero state trovate telecamere. Il fuoco insomma non ha avuto testimoni.

