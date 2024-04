Un incendio distrugge il suo appartamento: muore carbonizzato il dentista delle celebrità  

Roma. È morto nell’incendio divampato nel suo appartamento nel quartiere Prati a Roma, Ernesto Tafuri, dentista di 70 anni, noto per aver avuto come pazienti, tra gli anni 90 e il 2000, diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Ad accertare le cause della morte di Tafuri sarà l’autopsia del medico legale. Nell’abitazione al quarto piano, oltre al corpo carbonizzato dell’uomo, tre dei suoi quattro gatti: uno è stato salvato dai soccorsi. L’incendio è divampato nell’appartamento del dentista in via Caposile, distruggendolo. Ancora da chiarire che cosa abbia innescato il rogo: non si esclude una causa esterna come per esempio una sigaretta spenta male o un cortocircuito. La vittima, titolare di uno studio dentistico in via Montello era un appassionato di aerei, auto e immersioni subacquee. Tanto da essere diventato anche istruttore di immersioni presso la Ssi (Scuba School International). In passato aveva avuto alcuni problemi con la giustizia. Nel 2017, infatti, era stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. A seguito di una perquisizione nel suo appartamento - avvenuta perché il suo vicino lo aveva accusato di minacce con un’arma da fuoco - la polizia vi aveva infatti rinvenuto della cocaina.

