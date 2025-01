Un incendio danneggia una pizzeria 

Fiamme e paura alla vigilia di Capodanno a Sestu. Un incendio è scoppiato verso le 19 all’interno di una pizzeria in via Fiume che in quel momento era chiusa. L’allarme è stato immediato così come l’arrivo sul posto di tre automezzi dei Vigili del fuoco con nove operatori.

In pochi attimi i pompieri sono riusciti a individuare i focolai all’interno della pizzeria che era letteralmente invasa dal fumo. Spento il rogo hanno poi provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica del locale. Sono scattati poi i sopralluoghi alla ricerca della cause dell’incendio. Si parla di un corto circuito ma non sono state escluse altre ipotesi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Sestu che, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno già sentito diverse persone. In merito il riserbo è totale e un primo rapporto è stato già inviato alla Procura. Non si escludono ulteriori sopralluoghi nei prossimi giorni.

