Un incendio danneggia una cantina 

Paura ieri mattina a Selargius per un incendio scoppiato all’interno di una cantinetta di un’abitazione in via Toscana. Danni alla struttura ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

L’allarme – lanciato da alcuni vicini – è stato immediato con l’invio di una squadra di Vigili del fuoco della centrale operativa di Cagliari arrivata sul posto con un’autobotte e un’autoscala. Nel frattempo le persone all’interno erano già uscite per strada. In poco tempo, i pompieri hanno circoscritto e domato le fiamme evitando che si propagassero all’intera casa, limitando così i danni a qualche mobile, alle pareti e al soffitto della cantina e a parte della facciata dell’abitazione.

Spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’intera abitazione. Le fiamme si sarebbero sprigionate da uno smeriglio utilizzato durante un lavoro di bricolage.

RIPRODUZIONE RISERVATA