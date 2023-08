Un incendio collegato al delitto del b&b 

Un incendio di un’auto a Quartu collegato all’omicidio avvenuto lo scorso 31 luglio a Quartucciu. Gli agenti del commissariato sono al lavoro per capire cosa ci sia dietro il rogo che ha distrutto la vettura di una donna, nonna di Gabriele Cabras, il 19enne di Sinnai in carcere con l’accusa di aver ucciso, strangolandolo, Gabriele Pergola, 43 anni di Quartu, in una stanza del b&b Corte Cristina a Quartucciu. Le fiamme, dopo l’allarme dato da alcuni abitanti della zona verso le 4 della notte tra Ferragosto e ieri, sono state spente dai vigili del fuoco. Sono state trovate tracce che fanno pensare a un atto doloso. E per questo ora sono scattate le indagini della Polizia. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Quartu che si era occupato del delitto.

Gli interrogativi

Gli investigatori sono al lavoro per capire se l’incendio sia legato al delitto o se si tratti di tutt’altro. La proprietaria della vettura, a inizio anno, aveva accolto il nipote finito ai domiciliari per il tentato omicidio di uno straniero. Gabriele Cabras al termine di una rissa in piazza Santa Maria a Quartu, era rimasto coinvolto, insieme a due fratelli, nell’accoltellamento di un 26enne marocchino. Era stato condannato, al termine del processo con rito abbreviato, a 2 anni e mezzo con pena sospesa: il giudice gli aveva riconosciuto il cosiddetto «concorso anomalo» nel reato. E Cabras, vista la giovane età e poiché incensurato, era finito ai domiciliari dalla nonna. Ora questo incendio. Un rogo collegato al delitto di Quartucciu o a quanto successo a gennaio? Oppure un messaggio per la donna? O ancora un atto vandalico? Tutte le ipotesi sono tenute in considerazione dai poliziotti che ovviamente seguono con grande attenzione il caso, sotto il coordinamento della Procura.

La difesa

Gabriele Cabras, il 31 luglio, era stato arrestato quasi subito dopo l’omicidio di Pergola. «Gli ho stretto un braccio intorno al collo, dopo aver subito delle minacce. Quando è caduto a terra pensavo fosse svenuto. Sono scappato portandogli via il borsello con il cellulare: temevo potesse chiamare gli amici e vendicarsi. Non sapevo fosse mosso», aveva riferito al gip nell’interrogatorio, assistito dal legale Giovanni Cabras. Ha detto di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in un incontro in una stanza del b&b di Quartucciu finito in tragedia per un’animata discussione.

RIPRODUZIONE RISERVATA