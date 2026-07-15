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Muravera.
16 luglio 2026 alle 00:35

Un incarico a ciascun consigliere «Più attivi nell’amministrazione» 

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La sindaca di Muravera Francesca Mattana ha conferito un incarico specifico a ciascun consigliere comunale, «per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del sindaco» e «per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri». Corrado Sanna (il secondo uomo più votato dopo il vicesindaco Gianfranco Sestu) si occuperà di sanità, sport ed eventi gastronomici mentre Simone Porcu di politiche giovanili e spettacoli musicali. Giuseppina Patti, la donna più votata (328 preferenze), si occuperà di ricerca e studio bandi di finanziamento, promozione della salute e integrazione socio-sanitaria. Alla capogruppo Daniela Murtas va l’incarico al terzo settore, al personale e ai tributi. A Francesco Manca le attività produttive e il rapporto con le strutture ricettive e, infine, a Ilaria Madeddu le borgate, la località di Costa Rei e il servizio di igiene urbana.

Nel decreto viene chiarito che, «il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere», e che «non è dovuto alcun compenso poiché i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio». Tutti i consiglieri collaboreranno in specifiche materie con la sindaca e con la Giunta che è composta dal vicesindaco Gianfranco Sestu e dagli assessori Valerio Boi, Valentina Usai, Michela Lai e Alessia Tronci. ( g.a. )

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