Un inarrestabile Massimo Ranieri trasforma il concerto in uno show 

Un teatro gremito, luci soffuse, l’attesa che si carica di emozione: poi, il sipario si apre e la voce di Massimo Ranieri avvolge la sala, trasportando il pubblico in un viaggio tra sogni, musica e ricordi. Il Teatro Lirico di Cagliari ha vissuto una serata magica, dominata dall’energia inesauribile dell’artista napoletano che, a 73 anni, continua a incantare con la sua straordinaria presenza scenica. Due ore di spettacolo in cui Ranieri ha dimostrato, ancora una volta, di essere un interprete unico, capace di mescolare teatro e canzone con eleganza e passione.

Per sognare

Balletti, piroette, monologhi sull’amore e sketch comici: Ranieri ha regalato oltre due ore di spettacolo totale, fondendo musica, teatro e narrazione. Il concerto si è aperto con “Quando l’amore diventa poesia”, dando il via a un percorso musicale incentrato sul sentimento per eccellenza. «Sono innamorato dell’amore, farei l’amore con l’amore», scherza Ranieri tra un brano e l’altro, avvolto in un elegante completo nero con camicia bianca. A seguire, il brano “Tra le mani il cuore”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo, accolto con calore dal pubblico. Il titolo dello spettacolo, evocativo, è spiegato dallo stesso artista: «È la frase di una delle mie canzoni più belle, ma anche il mio modo di vivere. Sognare è gratis, mai smettere di farlo». La regia, curata da Edoardo Falcone e dallo stesso Ranieri, ha dato vita a una messa in scena raffinata, valorizzando ogni momento musicale. Immancabili “Rose rosse”, “Perdere l’amore” e “Lettera di là dal mare”, premio della critica a Sanremo 2022, interpretati con la consueta intensità e accompagnati da una band di dieci musicisti.

Un trionfo di emozioni

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: applausi scroscianti, standing ovation e un legame palpabile tra Ranieri e il pubblico. Tra i momenti più coinvolgenti, il richiamo alle origini napoletane con brani celebri come “Pigliate 'Na Pastiglia” di Renato Carosone, eseguito con indosso un completo gessato e cappello. Un omaggio alla canzone partenopea che ha acceso l’entusiasmo della platea. Ancora prima della fine del tour 2025, si pensa già al futuro. La presidente dell’associazione organizzatrice "Il Leone e le Cornucopie", Tiziana Piscu, ha annunciato: «L’idea è quella di replicare nei primi mesi del 2026 con il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri, nei prossimi giorni l’annuncio». Un’anticipazione che entusiasma il pubblico, già pronto a rivedere l’artista sul palco.

Il divo, dal canto suo, ha ricambiato l’affetto ricevuto: «È sempre meraviglioso tornare qua, per l’empatia e la generosità con cui mi accogliete. Ci vediamo presto nella vostra meravigliosa Isola, a teatro». Un arrivederci che profuma già di nuovo successo.

