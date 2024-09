Un impiego  per le persone con disabilità 

Un’opportunità, per il presente e per il futuro di tutte le persone che vivono una disabilità o un disagio psichico. È quella che anche quest’anno offre il progetto Includis finanziato dalla Regione e portato avanti dal comune di Nuoro, capofila dell’ambito Plus. Il piano di equità sociale prevede l’inserimento socio-lavorativo protetto e partecipato di persone che vivono una disabilità o un disagio psichico attraverso un progetto personalizzato, grazie al coinvolgimento diretto della persona fragile con obbiettivo di costruire l’autonomia di una vita indipendente.

C’è tempo sino al primo ottobre per presentare le domande per progetti di avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro di durata non inferiore ai due mesi e massima di dodici mesi.

Un’opportunità per tante persone con disabilità, che attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro le sostiene e stimola nelle capacità di socializzazione e al reinserimento sociale. I beneficiari dei progetti sono associazioni temporanee di scopo (Ats) costituite o costituende tra gli enti gestori degli ambiti Plus e gli enti pubblici o le organizzazioni del terzo settore. Per informazioni scrivere a plus@comune.nuoro.it oppure chiamare i numeri 0784216892 e 078421689.

