Un impianto per riciclare pannolini 

Non sarà necessaria una nuova Valutazione di impatto ambientale. Compie un nuovo, decisivo passo in avanti l’iter avviato dal Consorzio industriale per la realizzazione, in località Masangionis ad Arborea, di un impianto di trattamento e recupero dei prodotti assorbenti per la persona: pannolini, pannoloni e assorbenti igienici.

Dopo le integrazioni dello scorso ottobre, la Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, ha giudicato sufficiente la documentazione agli atti che descrive chiaramente caratteristiche e dimensioni del progetto, tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché i principali effetti che possono aversi sull'ambiente.

La reazione

«È un risultato importante, ma la strada è ancora lunga - spiega il direttore del Cipor, Marcello Siddu - ora inizia la procedura per le pratiche edilizie e urbanistiche. Parallelamente chiederemo l’autorizzazione ambientale integrativa». E poi, dettaglio da non trascurare, bisogna ancora trovare una parte delle risorse: l’Ente ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, ne servono altri 3 e mezzo per coprire interamente i costi di realizzazione. «Ci stiamo lavorando», va avanti Siddu.

La struttura

La struttura, unica in Sardegna, potrebbe trattare 10mila tonnellate annue di prodotti assorbenti, recuperando cellulosa e materiali plastici e riducendo gli scarti. L'intero processo di trattamento avverrà in un capannone chiuso di 4mila metri quadri che conterrà anche le aree di stoccaggio. Nessuna nuova istruttoria, che comporterebbe un dilatamento dei tempi e rischierebbe di far saltare la tabella di marcia imposta dal Pnrr. Il Consorzio, però, dovrà rispettare alcune prescrizioni ambientali: realizzare un punto di emissione e relativo monitoraggio in corrispondenza dell'impianto di filtrazione dell'aria polverosa e prevedere eventuali ulteriori misure per minimizzare la produzione di odori. Il Corpo forestale, inoltre, ha contestato la scelta di mettere a dimora piantine di eucalipto, come misura di compensazione perché «è di difficile eliminazione, entra in forte competizione con le specie autoctone associate e ha un impatto negativo sull'evoluzione del suolo». Meglio l'impiego di postime di sughera. Con la procedura ancora in pieno svolgimento, impossibile ipotizzare una data di inizio lavori. «Una volta aperto - conclude Soddu - il cantiere avrà una durata di dodici mesi».

