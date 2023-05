Un impianto per ascoltare il battito dell’universo 

Più che un occhio bionico, sarà un super orecchio: ascolterà le vibrazioni dell’universo e «ci dirà come si sono formati i buchi neri supermassicci presenti al centro delle galassie», e svelerà «le leggi della fisica nucleare che regolano lo stato della materia all’interno delle stelle», spiegandoci «i meccanismi alla base dell’esplosione» che sancisce la fine della vita di una stella. Così l’istituto nazionale di fisica nucleare descrive l’Einstein Telescope, un osservatorio che lavorerà a «un volume almeno 1000 volte superiore a quello scrutato dai rivelatori attuali, Virgo e Ligo», estendendo il raggio di osservazione a distanze cosmologiche. «Il suo scopo è di ascoltare l’universo alla ricerca delle onde gravitazionali emesse in fenomeni catastrofici, come la collisione di buchi neri o di stelle a neutroni».

Se un’onda gravitazionale attraverserà l’Et, questa infinitesima variazione verrà rivelata. «Et sarà un osservatorio di terza generazione per la ricerca delle onde gravitazionali. Grazie alla sua estrema sensibilità alle basse frequenze, ci permetterà di osservare con regolarità le onde gravitazionali inaugurando così l’era di un nuovo tipo di astronomia, l’astronomia gravitazionale di precisione».

A sostenere questo progetto, nato in un contesto europeo, ci sono 41 enti di ricerca e università, coordinati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dall’omologo istituto olandese Nikhef. Del consorzio fanno parte l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), l’Istituto Nazionale di Geofisicae Vulcanologia (Ingv) e le Università di Sassari e Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA