Solidarietà.
11 ottobre 2025 alle 00:20

«Un impegno che continua»: i finanzieri donano il sangue 

Prosegue anche al termine della stagione estiva l’impegno delle Fiamme Gialle di Cagliari a sostegno della comunità: ieri si è svolta una nuova giornata di donazione del sangue alla Caserma “Fin. M.a.v.m. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale della Guardia di finanza. In un contesto in cui la carenza di sangue è una sfida persistente, anche a causa della cronica scarsità di scorte e dell’elevato numero di pazienti, ogni donazione diventa un atto di solidarietà capace di salvare vite.
Il Gruppo donatori Fiamme Gialle conferma l’obiettivo di superare le 100 sacche di sangue raccolte nel 2025, rafforzando il contributo del Corpo ai centri trasfusionali e microcitemici che affrontano quotidianamente situazioni di emergenza. Il comandante regionale, il generale Claudio Bolognese, sottolinea come «la donazione del sangue rappresenti un atto concreto di responsabilità e attenzione verso gli altri, capace di unire la comunità e rafforzare il senso di solidarietà e responsabilità sociale che contraddistingue la nostra istituzione».

