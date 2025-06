Un immondezzaio all’ingresso di Barega 

Buste colme di rifiuti, lattine, bottiglie di birra vuote e persino un materasso lasciato a marcire sotto il sole. Tornano a colpire gli incivili a Iglesias, e questa volta lo fanno nella strada che porta a Barega. Il culmine si registra nel tratto di terra sotto il ponte della strada statale 130, dove i rifiuti sembrano aver preso il sopravvento sul paesaggio naturale. Ma si abbandonano rifiuti anche in tutte le strade rurali della frazione. «È una situazione che si ripete ciclicamente – racconta Franca Marongiu, residente in via Barega –. Sotto il ponte capita spesso che qualcuno lasci intere buste di spazzatura. Ma il fatto più grave è che, frequentemente, le auto in transito gettano i rifiuti nei canali dell’acqua. Considerando le tasse elevate che paghiamo, è ingiusto vedere la nostra strada ridotta in queste condizioni».

Gli ambientalisti

Sul vicenda interviene anche Nicole Murroni, referente di Plastic Free a Iglesias. Nei giorni scorsi l’associazione ha firmato un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale, che si impegna a collaborare per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tutelare l’ambiente: «Vedere questi scenari mi provoca sempre rabbia. I danni dell’inquinamento sono ormai evidenti, e le condotte incivili sono inaccettabili. Prenderò in considerazione la zona per i prossimi eventi di pulizia». Secondo i residenti, la situazione più critica si registra nei pressi della cabina dell’alta tensione, a pochi metri dal ponte: «Da qualche mese staziona un lavandino che qualcuno ha pensato bene di abbandonare proprio davanti alla cabina. Poco più avanti è stato gettato anche un materasso. Qualcuno, ogni tanto, ripulisce, ma purtroppo la situazione tende a ripetersi».Gianna Concu, consigliera comunale e residente della zona, vive quotidianamente questo disagio: «L’inciviltà e la maleducazione prevalgono in tutte le zone periferiche Probabilmente si tratta dei soliti furbetti che non pagano la Tari e non sanno dove smaltire i rifiuti. Va anche detto che, ultimamente, il servizio porta a porta non sta funzionando in modo ottimale».

Il Comune

Informato della situazione, l’assessore all’Ambiente Francesco Melis chiarisce che le disfunzioni del servizio porta a porta non sono correlate al caso dei rifiuti abbandonati: «Si tratta della solita opera degli incivili. È una problematica che riscontriamo nelle aree agricole, poiché sono più difficili da monitorare».Melis ribadisce la linea della tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti e sottolinea che l’utilizzo delle fototrappole ha già portato a numerose denunce. Tuttavia, evidenzia l’impossibilità di individuare tutti i trasgressori e lancia un appello: «Abbiamo bisogno delle segnalazioni dei cittadini. Stiamo anche verificando le iscrizioni a ruolo della Tari per contrastare questo fenomeno».

