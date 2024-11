Un hub per i vaccini contro l’influenza nel Centro di aggregazione 

Sarà garantita anche quest’anno dai medici della Rete Parteolla la campagna di vaccinazione contro l’influenza di stagione che, secondo le stime delle autorità sanitarie, colpirà circa 15 milioni di persone, un quarto della popolazione italiana. A partire da martedì i pazienti di Dolianova potranno recarsi al Centro di aggregazione sociale di Su Cuccureddu, in via Gandhi, per la somministrazione del vaccino dalle 15.30 alle 17.30. A novembre sono previste altre tre giornate: giovedì 14 dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, martedì 19 dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì 21 dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. A disposizione anche le sedi di Serdiana e Donori.

Una soluzione, quella dell’hub vaccinale, che eviterà ad anziani e soggetti fragili di doversi spostare fuori dal proprio Comune. I pazienti troveranno ad accoglierli un gruppo dei sei medici che fanno parte della Rete del Parteolla. Il consenso sarà compilato nella sede della vaccinazione prima della somministrazione della dose. I pazienti sono tenuti a segnalare eventuali allergie prima della compilazione dei moduli. Non potranno essere vaccinati i pazienti senza medico di base. La Asl, nonostante la disponibilità degli specialisti, non ha autorizzato le somministrazioni.

