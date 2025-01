Un hotel vicino alle miniere nel nuovo Puc 

Parchi urbani e aree per i servizi, espansione delle zone produttive, ampliamento e valorizzazione del tessuto urbano già consolidato «anche perché c’è un calo demografico (da 4000 a 3400 residenti in 20 anni) - e dunque dobbiamo soprattutto risanare gli edifici già esistenti». Sono i pilastri del piano urbanistico comunale che – dopo un’attesa di oltre quindici anni – ha avuto il primo via libera (adozione) da parte del Consiglio comunale non senza qualche polemica.

Puc tecnico

«Si tratta – spiega il sindaco Marco Antonio Siddi – di un Puc più che altro di natura tecnica, e cioè lo ha redatto una società specializzata in base alle caratteristiche del paese e alle linee della Regione. Solo per fare un esempio la Regione non accetterebbe altre zone B (di completamento residenziale), dobbiamo quindi puntare sulla ristrutturazione dell’esistente altrimenti, visto il calo della popolazione, si costruirebbero cattedrali nel deserto». Ci sono due piccole zone C (di espansione urbanistica) in prossimità del campo sportivo «perché – aggiunge Siddi – è già urbanizzata». E poi aree verdi con servizi sempre in zona Flumini Uri e tra il cimitero e la chiesa dove saranno realizzati nuovi parcheggi. Aree parcheggi che sono state individuate anche in centro «ma si tratta – aggiunge Siddi - di aree da espropriare e, in questo caso, il Comune ha cinque anni di tempo per procedere. Nel frattempo proprio in questi giorni stanno iniziando i lavori di demolizione per i nuovi parcheggi in via Firenze e Via Torino».

Turismo

È stata individuata anche una zona F turistica, quella del complesso minerario di Monte Narba: i proprietari, in futuro, potrebbero lottizzare e magari costruire un albergo. A San Priamo, invece, spazio alla casa di riposo per anziani. Quanto all’area per gli insediamenti produttivi c’è la possibilità di recuperare la vecchia struttura de Sa Cunserva, lungo la 387 in direzione Muravera. In ogni caso «a differenza del passato – conclude Siddi – il Puc non è un toccasana per il paese. Certo, mettiamo un po’ di ordine ma si tratta soprattutto di una questione tecnica. Se non facciamo così la Regione ci boccia il Piano».

L’opposizione

La minoranza sceglie l’astensione «perché – sottolinea il capogruppo Alberto Cuccu – non siamo stati coinvolti, il Puc sino a poco fa era un mistero. E noi abbiamo avuto solo cinque giorni di tempo per esaminare le carte, un tempo insufficiente per essere consapevoli di quello che stiamo votando». Secondo la minoranza «poteva essere il Puc di San Vito e dei sanvitesi attraverso un confronto preliminare». Scattano adesso due mesi di tempo per le osservazioni dei cittadini. La palla passerà poi alla Regione e agli enti competenti e ancora al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

