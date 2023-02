Un hotel per vacanze da cani 

Qui i pelosi possono trascorrere un'intera giornata a giocare e socializzare con altri cani. Alloggiare per brevi o lungi periodi con il servizio pensione se il padrone ha necessità di spostarsi per lavoro o per una vacanza e non può portarlo con sé. I cani vengono suddivisi in gruppi per socializzare e giocare liberi in spazi protetti. Durante la giornata invia foto e video ai padroni, pubblica sui canali social le attività per tenerli aggiornati.

Un agridog resort come ama chiamarlo la fondatrice Marcella Pontiroli. Un amore innato per gli animali, della sua passione ha fatto un lavoro. Educatrice cinofila, 44 anni, mamma di Elena e Nicole, 4 e 10 anni, alle quali ha trasmesso questa passione e la accompagnano in questa avventura.

C'è un posto in Ogliastra dove gli amici a quattro zampe possono andare in vacanza. Si chiama L'isola che non c'è. Si trova a quattro chilometri da Lotzorai, imboccando la strada provinciale 56 verso Talana, in località Arcisisso. Una pensione per cani e gatti.

Social club

Nel 2016 realizza il suo sogno. «Mi sono accorta che era una servizio che mancava, ho pensato di rischiare e provare» dice. E a ben vedere perché negli anni ha preso sempre più piede.

Qui i pelosi possono trascorrere un'intera giornata a giocare e socializzare con altri cani. Alloggiare per brevi o lungi periodi con il servizio pensione se il padrone ha necessità di spostarsi per lavoro o per una vacanza e non può portarlo con sé. I cani vengono suddivisi in gruppi per socializzare e giocare liberi in spazi protetti. Durante la giornata invia foto e video ai padroni, pubblica sui canali social le attività per tenerli aggiornati.

Non solo pensione, all'isola che non c'è si tengono corsi di educazione di base, rieducazione, puppyclass, agility dog, socializzazione, in estate corsi di acquaticità in piscina. I cani si fanno anche belli con le toilettature. Un altro servizio è quello, utilissimo, del Baubus a domicilio.

Sinergia

«Quando ho iniziato non tutti capivano e restavano un po' perplessi - racconta - col tempo invece hanno compreso il valore del servizio. In tanti apprezzano la comodità di potersi spostare senza preoccupazioni, liberi di lasciarci il proprio animale in sicurezza e che si diverte. Molto importante la sinergia che si è creata con hotel e strutture ricettive. Tanti turisti chiamano per trascorrere le vacanze in Ogliastra con il loro animale d'affezione, spesso non sanno dove lasciarlo perché non tutte le strutture possono ospitarli». Per indimenticabili vacanze.

