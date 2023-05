Un hotel per api nella scuola 

L’allarme arriva dalla natura e Legambiente ha lanciato una campagna di tutela delle api, “Save the queen”, con l’obiettivo di installare nei parchi o nelle aree periferiche 100 bee hotel, piccole strutture in materiali naturali per gli insetti solitari. Casette rifugio che verranno posizionate anche nel Terralbese, grazie all’impegno del circolo Legambiente-S’Arrulloni. «Con il Comune abbiamo installato un bee hotel nel cortile della scuola primaria, insieme alle classi prime e seconde. I bambini si sono resi disponibili a supervisionare la casetta e a tenere fiorito il cortile, in modo tale che gli insetti di passaggio abbiano cibo», ha spiegato Elena Casu, presidente del circolo. Le prossime tappe saranno ad Arborea e a Uras, sempre con l’aiuto dei più piccoli. «Appuntamenti che si faranno poco prima della fine dell’anno scolastico», anticipa Casu.

