«Un hotel di lusso nella villa di Igea» 

Una splendida villa guarda al mare di Sant’Antioco, in località Su Portixeddu. Dalle vetrate delle due unità immobiliari si gode un panorama mozzafiato e l’accesso è raggiungibile direttamente dalle scalette realizzate sugli scogli: in tanti hanno chiesto di poterle acquistare, ma non si può. Questa bomboniera al confine tra il verde del lentisco e l’azzurro del mare non è mai stata abitata da nessuno, realizzata negli anni 60 per ospitare i dirigenti dello stabilimento Sardamag, è rimasta sempre vuota. Oggi, il sindaco Ignazio Locci l’ha inserita nel Piano urbanistico comunale in una programmazione che la vorrebbe trasformata in un albergo di lusso.

L’idea

«Tra i vari passaggi di proprietà dello stabilimento che produceva ossido di magnesio e le fasi legate al suo fallimento, l’immobile è arrivato a Igea e rientra nell’ex patrimonio minerario dismesso, quindi assessorato regionale all’industria – dice Locci – che, spero, possa assumere decisioni nel più breve tempo possibile. Senza nessuna polemica, ritengo che questi beni debbano assolutamente essere valorizzati e per questo è fondamentale coinvolgere i privati attraverso un interessamento diretto dei Comuni». La villa di Portixeddu è solo la punta dell’iceberg di un patrimonio immenso e indisponibile. «Sin dal 2015, quando ero in Consiglio regionale - precisa Locci - puntavo a una fruibilità veloce e immediata. Questi immobili, in particolare questa villa sul mare, rientrerebbe in una soluzione simile a quella adottata con il bando che ha assegnato 5 dei 10 fari e semafori della Sardegna ai privati. Noi abbiamo l’esempio del semaforo di Capo Sperone che diventerà un hotel di lusso».

Nel corso degli anni, i dirigenti della Sardamag in quella villa non sono mai arrivati. Del panorama e della bellezza del posto, ne hanno beneficiato gli addetti alla vigilanza e le loro famiglie nei primi anni. Da qualche decennio, da quando cioè tutte le società regionali come Sigma Invest sono state chiuse, sono gli operai di Igea che custodiscono la proprietà e godono di questo spazio immenso a picco sul mare. «Su quelle ville hanno messo gli occhi tante persone - dice Locci - e paradossalmente nessuno le può comprare. Volevano darle al Comune, ma solo per occuparci di guardianìa e manutenzione. Abbiamo detto no, proprio perché va contro i nostri principi. Così come sono contrario a darlo ad associazioni, magari per destinarlo a summit o conferenze. Coinvolgere il privato significa dare vita a una effettiva valorizzazione. Il pubblico invece, ha sempre dimostrato di non essere in grado».

