Un Guspini inarrestabile fa il vuoto 

Guspini 3

Tonara 0

Guspini (4-3-3): Fortuna, Dessì (17’ st Pusceddu), Sanna, Chessa, Zedda, Fadda, Mura (32’ st Saba), Medda, Mboup (17’ st Ruggeri), Marci (41’ st Piga), Riep. In panchina Saba, Tamburini, Serra, Manca, Porcu. Allenatore Dessì.

Tonara (4-4-2) : Morillas, E. Poddie, Ruggeri, Floris, Diouf, Noli (47’ st Brodu), Chessa (4’ st Atzori), Carboni (1’ st Sulis), Lafnine (42’ st M. Poddie), Maccioni (29’ st G. Murru), Trogu. In panchina A. Murru, Martinez, Mameli. Allenatore Pia.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : pt 22’ (r) Marci, 45’ Mboup; st 8’ Zedda.

Note : espulso Sulis, ammoniti Dessì, Mboup, Fadda, Ruggeri, Lafnine, Carboni.

Guspini. L’anticipo del sabato premia ancora una volta il Guspini, che mette in un prezioso scrigno altri pesanti punti e conferma la propria leadership, iniettando anche una buona dose di pressione alle inseguitrici costrette ora alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla capolista.

Il match rimane vivo solo nei primi 20’, quando i barbaricini riescono a creare qualche difficoltà ai ragazzi di Dessì. La più pericolosa arriva al 17’, quando Fortuna, bravissimo, nega il gol a Noli. Poi al 22’ Marci con freddezza su rigore sblocca la gara. Il Guspini raddoppia al 45’ con Mboup e a inizio ripresa triplica con Zedda che in mischia chiude i conti. Bellissime ma sfortunate le conclusioni di Pusceddu al 30’ (incrocio dei pali) e di Riep (di poco al lato).

