Un guasto, poi lo schianto mortale 

Fuori controllo come una scheggia impazzita, un camion della nettezza urbana finisce di traverso sulla carreggiata, sperona due auto e la tragedia è inevitabile. L’incidente mortale è accaduto lungo la provinciale 90, la direttissima che dal litorale di Castelsardo conduce a Santa Teresa di Gallura. Nello scontro una Renault Megane è stata scaraventata oltre il guardrail, in fondo a una scarpata. Il conducente Antonio Luigi Pinna, 65 anni, muratore originario di Torpè ma residente a Sorso, è morto sul colpo.

Lo schianto

Violento l’impatto anche con l’altra auto, una Nissan Micra che non è riuscita a evitare il mezzo di igiene urbana. L’uomo al volante è rimasto incastrato tra le lamiere. È stato estratto dai vigili del fuoco di Sassari e consegnato agli operatori sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al Santissima Annunziata per accertamenti. Sotto shoc, Alessandro Masia, sorsese di 45 anni, conducente del camion della Genesu Ambiente, la ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti a Sorso.

Il guasto

Rientrava dal centro di stoccaggio di Tergu per il conferimento della plastica quando, poco dopo le 7, lungo il rettilineo de Li Cantareddi, in discesa ha sentito forti vibrazioni nel volante. Improvvisamente il guasto all’albero di trasmissione del motore: il camion sbanda, il conducente perde il controllo del mezzo, tenta di azionare il freno a mano ma è rotto, e dopo cinquanta metri termina la sua corsa invadendo la corsia opposta.

In senso contrario sopraggiungono due auto, lo scontro è violento. Ad avere la peggio Antonio Pinna, il muratore di Sorso che si stava recando al lavoro.

Il guardrail non ha impedito che la sua Megane volasse nel campo sotto la carreggiata.

L’auto si è accartocciata. All’interno il corpo senza vita del 65enne. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Sotto choc

Fortemente turbato l’autista del camion, inizialmente ha rifiutato i soccorsi. In seguito è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Valledoria. «Una terribile tragedia per la comunità – ha commentato il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas – una notizia che coinvolge due concittadini, entrambi conosciuti come brave persone. Un fatto che ci lascia perplessi anche per le modalità, considerando che il mezzo della nettezza urbana era stato acquistato di recente».

