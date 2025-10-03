VaiOnline
La crisi idrica.
04 ottobre 2025 alle 00:35

Un guasto dopo l’altro: l’acqua non c’è 

Abbanoa: «Autobotti a pagamento? No, il cliente al telefono ha capito male» 

Dopo il cedimento della condotta foranea del potabilizzatore di Janna ’e Ferru che ha lasciato a secco la città per 24 ore, e le chiusure notturne programmate di giovedì e della scorsa notte per ristabilire i livelli nei serbatoi cittadini, Nuoro continua a fare i conti con una situazione idrica lontana dalla normalità. Ieri un nuovo guasto ha aggravato la situazione: a causa delle sollecitazioni subite dalla rete idrica negli ultimi giorni, si è verificata una rottura della condotta in via Martiri della Libertà, all’altezza dell’incrocio con via Toscana. Sull’Ortobene invece protestano per la qualità dell’acqua che sgorga color torba dai rubinetti.

Condotte fragili

Abbanoa ieri è intervenuta per eseguire riparazioni sul nuovo guasto in città. Per consentire l’effettuazione dei lavori, ancora una volta i nuoresi hanno subito l’interruzione dell’erogazione idrica nella zona interessata attorno a via Martiri della Libertà dalle 9.30 alle 12.30 con cali di pressione e temporanee interruzioni in tutta l’area. I disagi si sommano a una settimana difficile, con i cittadini che da tre giorni affrontano limitazioni e disservizi legati a una rete idrica sempre più fragile. La prima rottura che ha generato i guai a cascata è avvenuta con i lavori di rifacimento della condotta foranea.

La denuncia

Dopo l’annuncio del Ccn Corso Garibaldi, Confcommercio e Confesercenti («chiediamo i danni per i disservizi»), spunta una denuncia del Comitato Monte Ortobene. «Due anni fa come presidente – dice Antonio Costa -, avevamo denunciato il grave pregiudizio per la salute pubblica per via dell’acqua sporca, ed ero stato convocato in Questura, ma da allora non ho saputo nulla. Oggi la situazione è uguale».

Pagamento? «Fraintesi»

Le autobotti a pagamento? Sarebbe stato l’utente a fraintendere quanto riferito dal call center Abbanoa. Così il gestore, - dopo la risposta alla telefonata di un imprenditrice che nel pieno dell’emergenza mercoledì cercava soluzioni (senza trovarne) - ieri precisava che «il servizio sostitutivo con autobotti, che viene attivato in casi d’emergenza, non viene svolto a pagamento. Abbanoa mette in campo i propri mezzi, senza alcun costo, esclusivamente per le cosiddette utenze sensibili: per esempio le strutture socio-sanitarie. È quanto avvenuto anche a Nuoro in supporto delle utenze per le quali si è reso necessario riempire le cisterne. Proprio grazie a questa attività dei mezzi di Abbanoa i servizi sono restati operativi». E tutti gli altri? Devono aspettare un giorno: «In caso di interruzione superiore alle 24 ore Abbanoa - precisa il gestore attiva anche il servizio sostitutivo con autobotti su piazza a disposizione di tutti: anche in questo caso non è previsto alcun pagamento». Altrimenti prima delle 24 ore, famiglie, attività commerciali e non, si arrangino chiamando i privati. A pagamento.

