Un guardrail a San Basilio 

Il Comune ha ottenuto 150 mila euro (finanziamento regionale) per fare nuovi lavori a San Basilio. Per separare la strada dal canale è stato realizzato un guardrail in legno. «È stata messa in sicurezza la strada che costeggia il fiume», dice il sindaco Antonino Munzittu. «È stato realizzato un guardrail in legno che rappresentano una sicurezza anche per le macchine che rischiavano di cadere nel canale. Questo lavoro continua. Finalmente l’area sarà messa in sicurezza l’area».

Questi lavori si uniscono a quelli realizzati nei mesi scorsi con 400 mila euro: ristrutturati dei due bagni, sistemato l’anfiteatrino, riqualificato la casa del custode, rimesso a posto l’impianto di irrigazione, nuovi giochi sia per bambini che per adulti, rimesso apposto l’illuminazione. «Stiamo continuando a lavorare e vogliamo migliorare il paese», conclude Munzittu. (l. e.)

