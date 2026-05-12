VaiOnline
Caterina Ferreli, Aou Cagliari
13 maggio 2026 alle 00:30

«Un gruppo eterogeneo di neoplasie» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I tumori cutanei sono la forma di tumore più diffusa nella popolazione di ogni età e richiedono una prevenzione e diagnosi precoce», spiega la professoressa Caterina Ferreli, responsabile del Day Hospital dell’Unità operativa complessa di dermatologia dell’AOU di Cagliari. L’incidenza è in costante aumento per i cambiamenti climatici, per una maggiore esposizione alla luce solare, per l’invecchiamento della popolazione».

«In Sardegna», prosegue Ferreli, «la UOC di Dermatologia dell’AOU di Cagliari è un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento di queste patologie. Vengono operati ogni anno circa 1000 pazienti, dato che riflette un’elevata attività clinica e una significativa esperienza maturata nel tempo. Si tratta un gruppo eterogeneo di neoplasie comprendente il carcinoma basocellulare, il carcinoma squamocellulare, il melanoma».

«Il carcinoma basocellulare», evidenzia la specialista, «è il tumore cutaneo più comune: insorge soprattutto nelle aree fotoesposte, cresce lentamente e raramente metastatizza, ma se trascurato può risultare localmente invasivo. Il carcinoma squamocellulare, anch’esso legato all’esposizione solare cronica, è meno frequente ma potenzialmente più aggressivo, con possibilità di metastasi. Accanto a questi, il melanoma è meno comune ma più temibile perché responsabile della maggior parte dei decessi per tumore cutaneo e in grado di colpire anche soggetti giovani». «La diagnosi precoce è cruciale», osserva con chiarezza la dottoressa: «Il dermatologo dispone oggi di strumenti avanzati, come la dermatoscopia, che consente di individuare lesioni sospette in fase iniziale. In caso di dubbio, l’asportazione chirurgica seguita dall’esame istologico consente di arrivare alla diagnosi. La chirurgia è il trattamento principale, con l’obiettivo di rimuovere completamente la lesione, preservando la funzione e l’estetica, soprattutto nelle sedi delicate come il volto».

«La prevenzione primaria e secondaria restano comunque fondamentali da prendere in considerazione», afferma Ferreli: «corretta esposizione solare, uso di protezioni, attenzione alle modifiche dei nei esistenti e alle nuove formazioni, con visita dermatologica nei soggetti a rischio. La UOC di Dermatologia è anche sede della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università di Cagliari e affianca all’attività assistenziale la formazione e la ricerca, contribuendo al miglioramento continuo della conoscenza e cura dei tumori cutanei».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Consiglio, la maggioranza in affanno

Nuovo passaggio a vuoto nel Campo largo: le assenze fanno saltare l’Aula 
Il caso.

Sorgono, i medici non vanno in pensione: «Prima i pazienti»

Giorgio Ignazio Onano Fabio Ledda
Camera

Legge elettorale, il centrosinistra si unisce nel no

Pd e M5S: parliamo di salari FdI pronta a cambiare i “tetti” 
Prato

Difende una donna: ferito al cuore

Gravissimo un cameriere che ha reagito agli abusi sulla titolare del locale 
La crisi

Teheran agita la minaccia nucleare

Avvertimento del regime a Trump: se attaccati, arricchiremo il nostro uranio al 90% 