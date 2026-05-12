«I tumori cutanei sono la forma di tumore più diffusa nella popolazione di ogni età e richiedono una prevenzione e diagnosi precoce», spiega la professoressa Caterina Ferreli, responsabile del Day Hospital dell’Unità operativa complessa di dermatologia dell’AOU di Cagliari. L’incidenza è in costante aumento per i cambiamenti climatici, per una maggiore esposizione alla luce solare, per l’invecchiamento della popolazione».

«In Sardegna», prosegue Ferreli, «la UOC di Dermatologia dell’AOU di Cagliari è un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento di queste patologie. Vengono operati ogni anno circa 1000 pazienti, dato che riflette un’elevata attività clinica e una significativa esperienza maturata nel tempo. Si tratta un gruppo eterogeneo di neoplasie comprendente il carcinoma basocellulare, il carcinoma squamocellulare, il melanoma».

«Il carcinoma basocellulare», evidenzia la specialista, «è il tumore cutaneo più comune: insorge soprattutto nelle aree fotoesposte, cresce lentamente e raramente metastatizza, ma se trascurato può risultare localmente invasivo. Il carcinoma squamocellulare, anch’esso legato all’esposizione solare cronica, è meno frequente ma potenzialmente più aggressivo, con possibilità di metastasi. Accanto a questi, il melanoma è meno comune ma più temibile perché responsabile della maggior parte dei decessi per tumore cutaneo e in grado di colpire anche soggetti giovani». «La diagnosi precoce è cruciale», osserva con chiarezza la dottoressa: «Il dermatologo dispone oggi di strumenti avanzati, come la dermatoscopia, che consente di individuare lesioni sospette in fase iniziale. In caso di dubbio, l’asportazione chirurgica seguita dall’esame istologico consente di arrivare alla diagnosi. La chirurgia è il trattamento principale, con l’obiettivo di rimuovere completamente la lesione, preservando la funzione e l’estetica, soprattutto nelle sedi delicate come il volto».

«La prevenzione primaria e secondaria restano comunque fondamentali da prendere in considerazione», afferma Ferreli: «corretta esposizione solare, uso di protezioni, attenzione alle modifiche dei nei esistenti e alle nuove formazioni, con visita dermatologica nei soggetti a rischio. La UOC di Dermatologia è anche sede della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università di Cagliari e affianca all’attività assistenziale la formazione e la ricerca, contribuendo al miglioramento continuo della conoscenza e cura dei tumori cutanei».