«Un gruppo d’inchiesta sull’appalto dei rifiuti»  Il sindaco: è inutile 

«Il Comune costituisca una commissione d’indagine che accerti l’iter per l’affidamento dell’appalto di Igiene urbana alla società San Germano». A chiederlo sono i consiglieri comunali di minoranza di Selargius, primo firmatario Mario Tuveri di Selargius cambia, con una mozione discussa durante l’ultima riunione in piazza Cellarium. Nel documento i gruppi di opposizione ripercorrono le tappe che hanno portato alla liquidazione della Campidano ambiente, società mista costituita anni fa con i Comuni di Sinnai e Monserrato, sino all’affidamento del nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti in città partito pochi giorni fa. Con il dettaglio di una pratica - votata ad aprile dello scorso anno - che definiva «gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica» per i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, «redatta dalla San Germano, risultata poi aggiudicataria del servizio». Da qui la richiesta di una commissione d’indagine, che faccia luce «sull’iter di approvazione del bando di gara per la gestione della raccolta dei rifiuti vinto da San Germano», e «sul comportamento del Comune nei confronti della Campidano ambiente prima e dopo la messa in liquidazione».

Proposta che però è stata bocciata dalla maggioranza. «Costituire un’altra commissione è inutile», ha risposto il sindaco Gigi Concu, «esiste la commissione Garanzia e controllo dove si può analizzare la mozione e verificare tutto con attenzione, così vi togliete ogni dubbio. Convocatela», ha aggiunto Concu, «noi non abbiamo niente da nascondere, gli atti sono pubblici così come la gara d’appalto».

